Wta Eastbourne - Ostapenko commette un clamoroso doppio fallo: pubblico incredulo

Un episodio singolare e decisamente particolare durante la giornata del Wta 250 di Eastbourne, nel confronto tra Jelena Ostapenko e Katie Boulter. La tennista lettone ha commesso un doppio fallo davvero clamoroso: infatti, l'errore con la seconda di servizio è stato talmente incredibile da sorprendere tutto il pubblico presente sugli spalti.

La 27enne nativa di Riga si è sbilanciata e ha steccato completamente la pallina, che è finita addirittura in corridoio dall'altra parte del campo. L'errore ha portato la britannica a set point nel primo parziale ma Ostapenko ha alla fine conservato la battuta, perdendo comunque il set nel game successivo.

La lettone non ha trovato molto feeling con l'erba: nel 2024 è stata subito sconfitta a Birmingham da Elisabetta Cocciaretto al primo turno, mentre a Eastbourne è stata estromessa dal tabellone principale agli ottavi di finale dall'atleta inglese, specialista di questa superficie.

Un altro brutto colpo per la quinta testa di serie del main draw, che proverà a migliore il rendimento sull'erba a Wimbledon, ultima occasione prima di abbandonare del tutto questo tipo di campi fino all'anno prossimo.

Ostapenko hitting perhaps the worst double fault of all time



It didn’t even make it into the *wrong* service box pic.twitter.com/sNUUskk4rD — Danny (@Emmagoatcanu) June 26, 2024