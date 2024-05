Kenin esplode di rabbia e inveisce contro il pubblico al Foro Italico: "Vaff......"

Atp Roma - Matteo Berrettini non ce la fa e dà forfait: ecco l'annuncio in conferenza

Alla ripartenza Kenin è scattata meglio dai blocchi e ha vinto il parziale 6-3. Nel secondo set Kenin ancora avanti che è riuscita a chiudere 6-2 proprio mentre la pioggia stava iniziando a cadere in maniera molto decisa sul Foro Italico.

La giocatrice riminese ha avuto una buona partenza ed è volata 3-1 in avvio ma è stata rimontata fino al 3-3 qui la partita ha avuto una prima interruzione per pioggia.

La gente no se lo tomo a bien 😳 Sofia Kenin🇺🇸 tuvo un altercado con la afición en Roma luego de querer detener el partido por las condiciones de la cancha ✅La estadounidense derrotó a Lucia Bronzetti🇮🇹 6-3 y 6-2 #IBI24 pic.twitter.com/UWAHtIgq0J — Iván Aguilar (@ivabianconero) May 8, 2024

Questa reazione non è affatto piaciuta al pubblico sugli spalti, che l’ha fischiata rumorosamente. La tennista nativa di Mosca, offesa da questo trattamento riservato dai tifosi, ha dedicato loro un altro insulto in italiano: “Vaff...".

Secondo la vincitrice degli Australian Open 2020 la leggera pioggia che stava scendendo in quel momento portava il terreno a essere scivoloso, ma l’arbitro non la pensava allo stesso modo. A tale rifiuto Kenin è esplosa lanciando l'asciugamano a terra e indirizzando alcune frasi poco carino verso l’arbitro.

La numero 42 del ranking Wta è stata protagonista di una plateale reazione nei confronti del giudice di sedia e del pubblico del Foro Italico. La statunitense, preoccupata per le condizioni di gioco, sul risultato di 3-2 per l’azzurra, ha chiesto all’arbitro di interrompere il match.

Nervi tesissimi nella giornata di ieri agli Internazionali d’Italia. Causa pioggia la giornata ha subito diversi rinvii e ciò ha compromesso il programma il day 1 al Foro Italico. Se alcuni match, come quello di Fabio Fognini contro Daniel Evans , sono stati rinviati a oggi, si è giocato concluso quello di Lucia Bronzetti, uscita purtroppo sconfitta nella sfida contro l’ex campionessa slam Sofia Kenin .

