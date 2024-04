Paula Badosa si infortuna e scoppia in lacrime: Aryna Sabalenka la consola così

Non c'è davvero pace per Paula Badosa, che ha avvertito un nuovo problema fisico negli ottavi di finale sulla terra rossa al Wta 500 di Stoccarda. Dopo il buonissimo esordio contro Diana Snaider, la spagnola ha dato battaglia in una nuova sfida contro la sua migliore amica Aryna Sabalenka.

Le due hanno offerto un bello spettacolo al pubblico presente sugli spalti, che però sfortunatamente si è interrotto nel pieno del terzo set sul 3-3: l'iberica ha accusato un infortunio che l'ha costretta ad abbandonare il match.

La 26enne si è avvicinata nei pressi della rete e ha abbracciato fortemente la giocatrice bielorussa, che ha cercato di consolarla. Momento davvero toccante in campo, con l'ex numero 2 del mondo che è scoppiata in lacrime sulla spalla della nativa di Minsk.

Ecco il video di quanto accaduto nella serata di mercoledì.

Dalle prime immagini e dalla reazione di Badosa, il problema alla schiena sembra qualcosa di importante.

I fan naturalmente sperano di poterla vedere in campo la prossima settimana al Wta 1000 di Madrid, anche se la preoccupazione è tanta. A fine match Sabalenka è stata intervistata per aver ottenuto il passaggio del turno nella competizione tedesca.

Queste sono state le sue commosse parole: "Sto per piangere a dire il vero. Mi dispiace moltissimo per lei. Amo questa ragazza. Non provo alcuna emozione in questo momento. Non sono felice. Non sono triste. Voglio solo dire grazie alle persone che sono rimaste fino alla fine. Grazie mille" ha dichiarato al termine di una splendida battaglia con un epilogo che nessuno davvero si augurava.