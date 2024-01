Jelena Ostapenko esplode contro l'arbitro di sedia: "Tu rovini i miei incontri"

© Fair Use Twitter

L’incontro tra Jelena Ostapenko e Victoria Azarenka ha regalato non poche emozioni a Brisbane. Nel match valevole per i quarti di finale del Wta australiano, alla fine è stata la bielorussa a vincere ed eliminare la numero 3 del seeding col risultato di 6-3, 3-6, 7-5.

La lettone, il cui carattere è sempre stata fumantino, è stata protagonista, suo malgrado, di un momento di grande polemica con l’arbitro di sedia. Nel terzo set la numero 12 del mondo ha sentito che una sua palla aveva rimbalzato due volte nel campo dell’avversaria, prima che le fosse restituita.

La giudice di sedia, di parere diverso, è stato poi aggredito dalla 26enne che ha protestato veementemente, urlando una frase che potrebbe essere interpretata come una minaccia: “Non ti voglio più al mio incontro.

Non sarai mai presente al mio incontro. Tu rovini i miei incontri", ha esclamato infuriata.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:



“I never want you at my match again. You will never be at my match.

You ruin my matches”. pic.twitter.com/7ns1h6rR7F — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2024