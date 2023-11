Wta Finals, grossi disagi a Cancun: la bufera di vento travolge Coco Gauff

© Twitter

L’edizione delle Wta Finals 2023 non è iniziata sotto i buoni auspici e continua a riscontrare problemi. Negli scorsi giorni abbiamo assistito ad un vero e proprio segno di protesta di gran parte delle otto qualificate al torneo di fine anno.

Le tenniste, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina su tutte, hanno lamentato un’organizzazione che ha messo in luce molte falle. La sede del torneo (Cancun) è stata decisa con colpevole ritardo e i lavori per la costruzione dell’impianto che ospita le partite hanno trovato il loro epilogo a poche ore dall’inizio del torneo.

Ma non è finita qui. Le condizioni metereologiche avverse (forte vento e pioggia), stanno creando numerosi disagi alle tenniste che in questi giorni stanno disputando il torneo. E’ stato il caso del match tra Sabalenka e Rybakina che è stato rimandato a causa delle condizioni proibitive in campo, che rendevano praticamente impossibile proseguire l'incontro.

Elena Rybakina throws up the ball, but the wind has a mind of its own.



Elena smiles.



The crowd cheers for her & tries to give her support.



Trying to make the best of a tough situation, but she hits a double fault.



These conditions are dreadful.

pic.twitter.com/8mPI9YSCux — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2023