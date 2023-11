Wta Finals - Condizioni assurde in campo: Aryna Sabalenka e Rybakina imbarazzate

© Twitter fair use

Continuano i disagi alle Wta Finals di Cancún. Il match tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è stato interrotto e rimando al giorno successivo per via delle condizioni proibitive in campo, che rendevano praticamente impossibile proseguire l'incontro.

6-2, 3-5 il punteggio con la kazaka che potrà subito sfruttare l'occasione di servire per allungare la partita al terzo. Tra il forte vento e la pioggia, le due tenniste si sono ritrovate in fortissima difficoltà: nel primo parziale la 24enne non riusciva a battere e, imbarazzata dalla situazione, ha provato ad avere sostegno dal pubblico.

Il confronto è stato fermato in 5 diversi momenti, prima di un definitivo spostamento al programma di venerdì insieme alle altre due gare, augurandosi un clima atmosferito migliore attorno alla città di Cancún.

Ecco quanto accaduto nella notte italiana, documentato sui social da 'The Tennis Letter' attraverso una serie di Tweet.

Elena Rybakina throws up the ball, but the wind has a mind of its own.



Elena smiles.



The crowd cheers for her & tries to give her support.



Trying to make the best of a tough situation, but she hits a double fault.



These conditions are dreadful. pic.twitter.com/8mPI9YSCux — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2023

It's impossible to not feel bad for these two. They ended up stopping the match 5 times because the weather wouldn't let up. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2023

Elena Rybakina & Aryna Sabalenka walk off the court with towels over their heads as play is suspended ☔ pic.twitter.com/yS8YcKKXsS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2023