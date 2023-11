Wta Finals - Ons Jabeur scoppia in lacrime dopo la vittoria: "È straziante"

© Fair use Twitter

Ons Jabeur è pronta a lottare per le semifinali di queste Wta Finals. La finalista dell’ultima edizione di Wimbledon ha sconfitto in due set, con il risultato di 6-4, 6-3, Marketa Vondrousova, prendendosi la rivincita di quel match contro la numero uno ceca.

La ‘vendetta’ sul campo messicano porta la finalista Slam a rimanere in corsa nel girone B: Swiatek domina ed è a un passo dalla vittoria del girone e dalla semifinale; Gauff diventa la sua principale avversaria per il secondo posto in palio.

Per Jabeur, però, la vittoria fondamentale in chiave di qualificazione contro la tennista ceca va in secondo piano in questo momento. Un momento in cui la geopolitica racconta del conflitto nella Striscia di Gaza tra Israele e le forze di Hamas.

Per questo motivo, Ons scoppia a piangere nel mezzo dell’intervista post vittoria ai microfoni della Wta e fa un annuncio: non un messaggio politico, dice lei, ma una presa di posizione dal punto di vista umano su ciò che sta succedendo.

Le toccanti parole

“Sono molto contenta della vittoria, ma ultimamente non sono stato molto contenta. La situazione nel mondo non mi rende felice. Mi sento come se... mi dispiace”, dice Jabeur prima di scoppiare in lacrime in quel di Cancun per ciò che sta accadendo in Medio Oriente.

“È molto dura vedere bambini e neonati morire ogni giorno. È straziante. Ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi. Non posso essere contenta di questa vittoria. Non è un messaggio politico, è umanità.

Voglio la pace in questo mondo. Questo è tutto”, conclude la tennista tunisina dopo la vittoria in due set contro Vondrousova.