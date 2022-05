Novak Djokovic, la bellissima dedica per la prima vittoria del figlio Stefan

Roland Garros - Le teste di serie: Djokovic, Nadal e Sinner al via. Out Berrettini

Mauresmo: "Siamo tutti preoccupati per Rafael Nadal"

Roland Garros - Il cammino di Jannik Sinner: l'azzurro può sognare in grande

Iga Swiatek e la sua abilità nascosta: numeri da circo per la numero uno del mondo

Wta Rabat - Lacrime e tanta gioia: la festa di Martina Trevisan per il primo trionfo

Successo che ha permesso alla giocatrice italiana di salire fino alla top 60 nel ranking mondiale, compiendo un bel balzo. Ora l'attenzione si sposterà tutta sul Roland Garros, al via da domenica 22 maggio per i 'big'

La giusta soddisfazione per la 28enne toscana, che ha potuto festeggiare al termine della finale, esprimendo tutta la sua gioia e facendo scendere anche qualche lacrima. La ragazza nativa di Firenze ha regolato nettamente nell'atto conclusivo della competizione la statunitense Claire Lui, sconfitta col netto punteggio di 6-2, 6-1.



