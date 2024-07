Jannik Sinner regala spettacolo a Wimbledon: il tweener fa impazzire il pubblico

Continua senza sosta il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon con l'azzurro che poco fa ha raggiunto i Quarti di finale nella terza prova del Grande Slam. L'avversario non era di poco conto, il tennista americano Ben Shelton dotato di un servizio spaventoso e piuttosto insidioso.

Continua così il testa a testa con il grande rivale Carlos Alcaraz con il campione in carica che ha sofferto più del dovuto ma che è riuscito ad avere la meglio sul tennista francese Ugo Humbert, sconfitto dopo una grande battaglia in quattro lunghi set.

Sinner chiude la pratica in tre set, domina i primi due parziali e soffre solo in quello decisivo dove annulla quattro set point all'avversario e chiude dopo un lunghissimo tiebreak. Bel terzo set dove Jannik mostra di saper anche soffrire e Shelton molla solo nel finale con un doppio fallo in occasione del set point.

L'americano si ferma nel momento clou del match e vede spegnere ogni speranza di rimonta. Sinner non ha mai dato l'impressione di soffrire il match e ha raggiunto i Quarti di finale senza particolari problemi. Ora è testa al prossimo match dove Jannik potrebbe affrontare il vincente tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev.

Nel terzo set Jannik ha regalato spettacolo in occasione del punto del 5 pari, un punto che sicuramente rivedremo tra gli highlights della sfida e forse del torneo. Jannik ha chiuso un punto iniziato con uno spettacolare Tweener sotto le gambe subito dopo la risposta dell'americano.

Sinner ha fatto impazzire tutto il pubblico, in estasi per questo punto e poi ha chiuso così con un passante che lascia sbalordito lo stesso Ben Shelton, incredulo dinanzi al colpo del tennista avversario. Ecco il video del punto: