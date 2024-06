Zverev "inganna" l'arbitro e de Minaur per vincere il lancio della monetina: il video

È successo qualcosa di piuttosto insolito a pochi minuti dall'inizio del riscaldamento pre-partita di Alexander Zverev e Alex de Minaur. Il video sta ormai circolando in rete da diverse ora e mostra chiaramente quanto accaduto.

Un evento che non ha ovviamente condizionato il risultato dell'incontro, ma che ha sorpreso molte persone per il gesto compiuto dal tedesco per "aggiudicarsi" il lancio della monetina e scegliere se servire o rispondere nel game inaugurale.

Alexander Zverev "inganna" l'arbitro e Alex de Minaur per vincere il lancio della monetina

L'arbitro chiede a Zverev l'entità della sua scelta: palla o racchetta, i due simboli presenti sulle due facce della medaglia.

Lui risponde "palla" e comunica al giudice di sedia l'esito del lancio, ovvero "racchetta" . Quando quest'ultimo si rivolge a De Minaur per capire la sua decisone, Zverev lo interrompe dicendo: "Io ho scelto racchetta" . Il nativo di Amburgo potrebbe comunque essersi confuso, perché pochi istanti dopo si è rivolto all'australiano spiegando: "Se vuoi scegliere tu, fallo pure" .

Zverev lying, scamming and gaslighting...during a coin toss, this time. pic.twitter.com/klV7BGCyRk — Tennis Blockade (@tennisblockade) June 6, 2024

Immagini che hanno fatto discutere e che sicuramente Zverev chiarirà nella conferenza stampa a cui prenderà parte al termine del match valido per l'accesso in finale alcontro

La partita inizierà non prima delle 17:30 - comunque dopo quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - sul Court Philippe-Chatrier. Quattro i precedenti tra Zverev e Ruud con due successi a testa. Il tennista di Oslo, però, si è imposto proprio in semifinale a Parigi lo scorso anno con un netto 6-3, 6-4, 6-0.