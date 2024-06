Roland Garros - Follia Hurkacz: vuole cambiare arbitro e Dimitrov prova a calmarlo

Difficile trovare anche un singolo tennista nel circuito maggiore capace di parlare male di Hubert Hurkacz. Il polacco ha sempre avuto recensioni positive sia per il modo di comportarsi in campo che per l'educazione mostrata fuori dal rettangolo di gioco.

È proprio per questo che sorprende quanto accaduto oggi nel corso del match valido per l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros contro Grigor Dimitrov. Hurkacz è apparso estremamente nervoso rispetto a qualsiasi altra sua partita e in più di un'occasione ha discusso con la giudice di sedia dell'incontro.

Nella parte finale del terzo set - quello che ha consegnato la vittoria a Dimitrov - una chiamata sbagliata ha acceso ancora di più l'animo di Hurkacz che in un vero attimo di follia ha chiamato il supervisor con l'intento di cambiare l'arbitro del match.

Il polacco non si è limitato a questa protesta, perché ha coinvolto direttamente il suo avversario. Dimitrov ha spiegato a Hurkacz che per lui non ci sarebbe alcun problema ma che considera la sua reazione un po' esagerata.

Il bulgaro ha mostrato tutta la sua classe e provato - nonostante il delicato momento anche dal punto di vista del punteggio - a calmare il rivale con estrema gentilezza. Anche grazie al gesto di Dimitrov la situazione si è placata fino al termine della sfida.