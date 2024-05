Roland Garros - Rublev impazzisce: racchettate sul ginocchio e calci alla panchina

Un'altra partita in cui ha perso completamente le staffe, regalando uno 'show' a cui gli appassionati si sono ormai abituati. Andrey Rublev si è dovuto inchinare alla forza mostrata da Matteo Arnaldi durante tutto il match: l'italiano ha sfoderato una prestazione splendida e ha messo con le spalle al muro il giocatore russo, che è esploso di rabbia di fronte alle difficoltà che la sfida gli ha presentato davanti.

In più fasi della battaglia il 26enne è letteralmente impazzito, specialmente quando non ha condiviso una scelta presa dal giudice di sedia. Su un vincente, che avrebbe portato l'azzurro sul 15-30, l'arbitro ha valutato il segno vicino alla riga, facendo infuriare il tennista di Mosca.

Eurosport, in un video diffuso sui social, ha raccolto in tre minuti i tanti episodi e momenti in cui Rublev ha - fra le diverse cose - dato calci alla sua panchina o delle violente racchettate sul ginocchio. La seconda azione lo ha reso decisamente celebre nel circuito maggiore da più di un anno.

It was an afternoon to forget for Andrey Rublev at Roland-Garros 😬💥#RolandGarros pic.twitter.com/U0ou2C16Ca — Eurosport (@eurosport) May 31, 2024

Someone caption this from Andrew Rublev pic.twitter.com/P6bEfPCSWb — rick strom (@RickStrom) May 31, 2024

Il livello altissimo mostrato dal sanremese ha sorpreso e stravolto i piani di Andrey, che non ha saputo reagire dopo il combattuto tie-break perso per 8-6.

A quel punto Matteo è stato abilissimo a dare continuità al suo tennis e a concedere solo 6 game in totale all'avversario nei restanti due set. È stato, dunque, il ligure ad accere agli ottavi di finale del Roland Garros e a entrare nella seconda settimana del secondo Grande Slam della stagione.