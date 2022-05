Roland Garros - Martina Trevisan omaggia così un suo fan: "Sei il numero uno"

Roland Garros, Day 10: Novak Djokovic sorride, Rafa Nadal no

Camila Giorgi polemica: "Una giocatrice come la Kasatkina non può insegnarmi niente"

Ivanisevic 'sorpreso' del 2022 di Novak Djokovic: "Non sarebbe mai dovuto andare"

Jannik Sinner deluso dopo il ritiro al Roland Garros: "Non mi fermerà"

Un bellissimo gesto da parte dell'azzurra, che ha urlato al microfono: "Sei il numero uno" Eurosport ha diffuso il 'siparietto' sui propri canali social. La toscana continuerà la sua avventura nel torneo parigino: giovedì affronterà la giovanissima statunitense Cori Gauff per sognare un posto nell'atto conclusivo.

Un ringraziamento molto speciale. Durante l'intervista post-match sul campo centrale Philippe Chatrier Martina Trevisan ha omaggiato in un modo particolare un suo fan sugli spalti, che l'ha incitata a più riprese nel corso della gara dei quarti di finale con la canadese Leylah Fernandez, portata a casa col punteggio di 6-2, 6-7, 6-3.



