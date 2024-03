Standing ovation per Roger Federer alla partita dei Golden State Warrios: il video

© Thearon W. Henderson/Getty Images

In qualunque posto del mondo si presenti non mancano mai gli attestati di stima per Roger Federer. Se qualche giorno fa era in vacanza con la famiglia in Thailandia adesso il campione svizzero si trova a San Francisco per la presentazione della Laver Cup 2025 che si giocherà al Chase Center.

Federer si è recato in visita alla squadra ed è andato a vedere la partita di basket Nba dei Golden State Warriors. Ed è stata una vera e propria standing ovation per lui con applausi in ogni occasione nella quale le telecamere dei maxi schermi lo inquadravano.

Roger Federer è a San Francisco per lanciare la Laver Cup 2025, ricordiamo che l'edizione 2024 si giocherà a Berlino, si è recato al Chase Center e ha seguito la partita dei Golden State Warrioris. Il 20 volte campione Slam ha incontrato la squadra, ha parlato con la stella Stephen Curry e con l'allenatore Steve Kerr e ha fatto anche qualche tiro a canestro prima di assistere alla partita contro i San Antonio Spurs.

Federer ha anche approfittato dell'occasione per parlare della Laver Cup che sarà giocata dal 19 al 21 settembre di cui è tra gli ideatori spiegando che "ci sono tanti appassionati di tennis in questa zona.

Sono convinto che San Francisco sia una grande città di sport, soprattutto per quello che hanno fatto i Golden State Warriors".

Applausi per Roger Federer a ogni inquadratura sui maxischermi del Chase Center

Roger Federer dopo avere parlato alla squadra ha assistito da bordo campo alla partita tra Warriors e San Antonio Spurs seduto in prima fila al Chase Center insieme alla dirigenza della squadra.

Gli Spurs per la cronaca hanno vinto la partita per 126 a 113 ma al suo ingressi al Chase Center c'è stato grande entusiasmo tra il pubblico. Lo svizzero è stato accolto con una standing ovation e salutato ogni volta viene inquadrato sul maxi schermo del Chase Center.

Federer visibilmente emozionato a ringraziato a più riprese per il lungo applauso che gli veniva tributato. Ecco il video del momento: