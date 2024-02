Roger Federer è in vacanza in Thailandia: il video della corsa sul Tuk-tuk

© Via Instagram @rogerfederer - Fair Use

Roger Federer è in vacanza in Thailandia. Il campione svizzero, ritiratosi dal tennis professionistico in una indimenticabile edizione della Laver Cup nel 2022, non ha mancato di informare i fan sul proprio profilo Instagram.

Il 20 volte campione Slam ha deciso di condividere diversi momenti sui social della sua vacanza. Mentre i suoi due principali rivali nel corso della carriera Novak Djokovic e Rafael Nadal volavano insieme sullo stesso aereo dall'Europa alla volta della California per iniziare a preparare il Master 1000 di Indian Wells che inizia il 6 marzo prossimo, il fuoriclasse elvetico si trova in tutt'altra parte del mondo e si gode la vita e la propria vacanza in Thailandia.

Federer ha pubblicato anche un video in cui si trova su un tipico mezzo a tre ruote

Il giocatore svizzero si trova nel paese del Sud Est Asiatico da qualche giorno. Nei giorni scorsi ha pubblicato diverse foto, tra queste una in cui posava con in testa un tradizionale cappello.

E ancora altre immagini nelle quali gustava il cibo tradizionale locale. Ma la curiosità principale degli appassionati di Roger Federer è stata catturata da un particolare video che ha pubblicato e che ben presto ha raggiunto numeri impressionanti di visualizzazioni.

Nella giornata di domenica Roger Federer ha pubblicato un video nel quale è a bordo di un tuk tuk che è un particolare mezzo di trasporto utilizzato prevalentemente nei Paesi del sud-est Asiatico. Si tratta di una sorta di taxi a tre ruote.

Nel video non si vede solamente Federer ma in un altro mezzo accanto appaiono anche i genitori di Federer, Robert e Lynette in una sorta di gara. Nel finale del video Federer ride molto divertito. E Federer nel pubblicare il video ha anche scritto accanto la frase "Fast and Furious: edizione Tuk-Tuk".