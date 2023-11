Roger Federer scoppia in lacrime al concerto di Andrea Bocelli

© Twiiter fair use

Un siparietto inatteso. Andrea Bocelli, in concerto all’Hallenstadion di Zurigo, ha invitato sul palco prima della fine dello spettacolo Roger Federer, ospite inatteso dell’evento. Il momento ha spiazzato ma allo stesso tempo emozionato i fan, che hanno applaudito anche il campione svizzero mentre raggiungeva il tenore italiano.

Bocelli, informato della presenza dell’ex giocatore tra il pubblico, non ha esitato a dargli un benvenuto molto speciale: "Stasera abbiamo una leggenda fra noi, Roger Federer. Per me sarebbe un onore dedicargli l’ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti.

Vorrei invitarlo qui sul palco" ha affermato a tutti. Re Roger è così stato accanto al cantante durante "Nessun dorma", la famosissima aria tratta dall’opera “Turandot” di Giacomo Puccini. La voce di Bocelli ha emozionato lo svizzero, che è scoppiato in lacrime per il toccante momento.

Sui social network il video è diventato immediatamente virale. Ecco alcuni video diffusi su Twitter, che continuano a spopolare e ad attirare l’attenzione degli appassionati di tennis. Il 42enne di Basilea ha così vissuto una serata indimenticabile: a certificarlo il fatto che si sia commosso accanto al famosissimo Andrea Bocelli.