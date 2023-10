Roger Federer torna in campo: il video è virale, fan cinesi in estasi

© Fair Use Twitter

Ogni qual volta che lo si vede in campo emergono i ricordi. Il campione svizzero Roger Federer, venti volte vincitore di titoli del Grande Slam, - e assolutamente tra le leggende di questo sport - è ancora impresso nella mente degli appassionati.

Più volte pagine sportive e social ripropongono i video del tennista in campo e nessuno tra i tennisti presenti nel circuito è capace di regalare le emozioni che lo svizzero ha regalato. In questo momento stiamo assistendo alla lotta al vertice tra il numero uno al mondo Novak Djokovic e i giovani che avanzano, in particolare Carlos Alcaraz e il nostro Jannik Sinner.

C'è da dire però che i tempi nel tennis dove giocavano i Big Three e si sfidavano in finali del Grande Slam sembrano ben lontani. Anche per questo rivedere immagini con il campione elvetico in campo fanno sempre bene a questo sport.

Roger in campo, le immagini stanno facendo il giro del web. Il suo addio ufficiale è arrivato poco più di un anno fa alla Laver Cup ma a dire il vero sono oltre due anni che il tennista non disputava un match ufficiale, dai Quarti di finale a Wimbledon contro il polacco Hubert Hurkacz.

In questi giorni Roger Federer è tornato a Shanghai dove tra l'altro ha assistito a diversi match del torneo, vinto proprio dal campione polacco. Federer ha apprezzato e intanto è rimasto ancora a Shanghai dove si sta intrattenendo per qualche giorno.

Sempre molto disponibile il campione svizzero è rimasto con i fan, foto e autografi come di consueto ma non solo. Roger - per la gioia dei tifosi cinesi - è sceso in campo ed ha fatto qualche scambio con i fan e atleti del posto.

Ecco alcuni video che hanno fatto il giro dei social: