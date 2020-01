Roger Federer vs John Millman, i punti più belli della battaglia

Un match, quello andato in scena nel terzo turno degli Australian Open, che John Millman non dimenticherà certo facilmente. Dopo la vittoria ai danni di Roger Federer negli ottavi di finale degli Us Open 2018, l’australiano è quasi riuscito a replicare il suo grande successo anche a Melbourne, in una partita in cui è stato in vantaggio 8-4 nel super tiebreak finale, prima di capitolare 10-8 e consegnare così il match all’avversario.

Una partita, quella andata in scena alla Rod Laver Arena, non certo priva di sorprese e colpi da grande campione (anche da parte di Millman), che vale la pena di rivedere.