Atp Roma - Rafael Nadal da applausi: cade a terra, si rialza e vince un gran punto

Immenso Rafael Nadal. Si è aperto con una vera e propria battaglia il cammino del campione spagnolo agli Internazionali di Roma. Sul Campo Centrale del Foro Italico, di fronte agli spalti gremiti di tifosi, il 37enne si è imposto contro un ottimo Zizou Bergs, 24enne belga numero 108 del ranking, col punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Il 22 volte campione Slam ha staccato dunque il pass per i sedicesimi di finale, dove ad attenderlo ci sarà il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 7 del tabellone principale. Nonostante una prova tutt’altro che convincente, Rafa è riuscito comunque ad entusiasmare il pubblico con una giocata da lottatore vero.

Dopo aver perso il primo set e pareggiato i conti vincendo il secondo, nel terzo set, sul punteggio di 0-1 15-15, il 10 volte campione a Roma è scivolato a terra dopo aver colpito col dritto. Con un’incredibile capriola, lo spagnolo è riuscito a rialzarsi e continuare il punto con un recupero in allungo.

Per concludere alla grande, Nadal ha poi continuato a scambiare ribaltando il punto, prima di conquistare il quindici con una palla corta millimetrica. Esultanza a pugno chiuso e spettatori in piedi per la leggenda di Manacor, che ha poi vinto game, set e partita con autorevolezza.

Una giocata che rappresenta in pieno il giocatore che ha fatto la storia di questo sport. I colpi ormai non hanno più la stessa efficacia, i movimenti sono sempre meno sciolti, l’intensità è drasticamente calata e il fisico continua a non dare pace al 37enne iberico.

Quello che non è cambiata però è la determinazione, di un tennista che non vuole proprio saperne di arrendersi al tempo.