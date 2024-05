Atp Madrid - Il commovente omaggio del pubblico spagnolo a Rafael Nadal

Si è interrotta agli ottavi di finale l’avventura di Rafael Nadal a Madrid. Jiri Lehecka non ha lasciato scampo al fuoriclasse spagnolo, che presumibilmente ha giocato ieri la sua ultima partita al Mutua Open, vinta da lui per ben 5 volte.

L’ex numero uno aveva battuto nei turni precedenti Alex De Minaur e Pedro Cachin, facendo dimenticare tutti i problemi fisici che lo hanno afflitto negli ultimi anni. Chiaramente al termine del match lo stadio ha omaggiato la leggenda maiorchina, tributandogli una meravigliosa ovazione, che lo ha accompagnato fino all’uscita dal campo.

Rafa Nadal waves goodbye to the crowd in Madrid for the very last time.



Listen to that noise.



That’s the sound of 13,000 people who’ve been inspired & moved by what this man has given to the sport for so many years.



A king leaving his kingdom.

👑🥹

pic.twitter.com/eK5ZxseVzq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2024