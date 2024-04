Atp Madrid - Rafael Nadal protesta ferocemente con l'arbitro: cosa è accaduto

Clima subito rovente sul campo centrale intitolato a Manolo Santana, non soltanto per il peso della partita che riguarda Rafael Nadal. Il campione spagnolo, di scena contro l'attuale numero 11 del mondo Alex De Minaur, si è reso protagonista di un duro diverbio con il giudice di sedia Fergus Murphy per un punto alla fine assegnato all'australiano (gli ha consentito di guadagnarsi due chances del contro-break, poi ottenuto ai vantaggi), quando il punteggio registrava l'iberico avanti 2-0.

Rafa si è fermato dopo la risposta del suo avversario terminata di pochissimo out, avvicinandosi al punto in cui è caduta la palla e indicando il segno. Nel frattempo però, lo scambio è proseguito con De Minaur che ha comunque colpito la pallina e conquistato il '15'

L'arbitro ha scelto di assegnare il 15-40 al giocatore di Sydney, giudicando i gesti del maiorchino non come una chiara richiesta di visionare Hawk-Eye. Nadal si è diretto verso il giudice di sedia per contestare la decisione e provare a far valere le sue ragioni.

La discussione piuttosto accesa, con il pubblico che ha cominciato a fischiare per prendere le difese del suo beniamino, ha fermato il gioco per circa 2 minuti. Al cambio di campo il 37enne di Manacor ha scambiato anche due parole con il supervisore Atp, chiamato in causa.

Drama in Madrid already, Rafa Nadal asks for the supervisor to come after he stopped playing at 30-15. He thought the ball was out, umpire says u didn’t challenger on time so it’s 40-15 for De Minaur 😅



Da una parte Nadal avrebbe potuto chiedere in modo più plateale l'occhio di falco, alzando semplicemente il dito (come poi fatto in modo ironico nel punto successivo); dall'altra Murphy poteva avere più elasticità nella dinamica dell'episodio e concedere il challenge allo spagnolo, considerando che si era completamente bloccato.