Atp Barcellona - Rafael Nadal è tornato: la meravigliosa giocata contro Cobolli

Rafael Nadal è ufficialmente tornato. Il ritorno in campo del fuoriclasse spagnolo è avvenuto quest’oggi a Barcellona, in occasione del match contro Flavio Cobolli. Non solo il 22 volte campione slam ha riassaggiato la terra battuta, dopo averla saltata completamente lo scorso anno, ma ha vinto nettamente contro il suo avversario, facendo sognare i suoi tifosi.

Un 6-2 6-3 senza appelli per l’ex numero uno, che spazza via tutti i dubbi sulla sua condizione fisica, che ovviamente poi andrà testata per tutta la durata del torneo. Il suo ultimo match giocato risaliva a Brisbane, quando dopo alcune prestazioni incoraggianti si fermò contro Jordan Thompson ed accusò un problema fisico, che lo ha tenuto fuori fino a oggi.

Il suo ritorno è ovviamente coinciso con l’inizio della sua stagione preferita, quella sulla terra battuta, che l’ha visto trionfare in ben 63 trofei. Nadal ha come di consueto dato spettacolo con alcuni colpi che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico sugli spalti.

Una giocata è stata forse più significativa delle altre. Uno splendido rovescio incrociato seguito da un superbo drop shot affettato.

"Significa tanto per me essere ancora competitivo"

Il record man iberico, intercettato alla fine del match contro l'italiano ha parlato del significato di questua sua vittoria: "Sto attraversando momenti difficili.

Allo stesso tempo, quando posso essere in gara per qualche giorno e allenarmi con i ragazzi e gareggiare un po' significa molto per me. È comunque abbastanza divertente per me andare avanti".