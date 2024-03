Rafael Nadal prosegue gli allenamenti a Indian Wells: in campo un partner d'eccezione

© Bradley Kanaris/Getty Images

Domenica 3 marzo Rafael Nadal tornerà in azione con un match piuttosto importante per testare le condizioni fisiche dopo i problemi riscontrati in Australia, che gli hanno impedito di giocare lo Slam di Melbourne e poi costretto a saltare l'appuntamento di Doha.

Il campione spagnolo sarà protagonista di una partita di esibizione a Las Vegas, intitolata 'The Netflix Slam', contro l'amico connazionale Carlos Alcaraz. I fan naturalmente attendono grande spettacolo tra i due, che non sono reduci da uno splendido inizio di stagione e hanno entrambi accusato degli infortuni (nel caso del giovane di Murcia alla caviglia).

Nadal prosegue gli allenamenti a Indian Wells

Rafa è volato a Las Vegas per una sfida non di poco conto prima del Master 1000 in programma in California. È proprio a Indian Wells che l'iberico ha svolto alcune sessioni di allenamento in questi giorni, preparando così il ritorno in campo in un incontro ufficiale del tour.

Di recente l'ex numero uno del mondo ha potuto scambiare qualche colpo con un avversario d'eccezione, che si sta esprimendo al meglio in questo inizio di 2024: si tratta di Grigor Dimitrov, che ha avuto la possibilità di giocare una partitella con un tennista di grandissimo spessore.

Ecco il video diffuso da Nadal sui social.

Rafa Nadal practicing with Grigor Dimitrov at Indian Wells.



Missed seeing these two on the same court. pic.twitter.com/X5Yjz8GPbP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2024

Per entrambi l'evento del Bnp Paribas Open si avvicina sempre di più, come tutti gli altri migliori atleti del mondo: lo spagnolo è già certo di debuttare nella sessione serale del 7 marzo, non prima delle ore 18 locali. I tifosi non vedono l'ora di rivederlo all'opera.