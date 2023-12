Rafa Nadal come i vecchi tempi: l'incredibile punto vinto in allenamento contro Munar

© twitter fair use

La preparazione di Rafa Nadal procede a gonfie vele. Il fuoriclasse spagnolo ha deciso di collocare la prima parte dei suoi allenamenti in Kuwait, dove ha dato ampia dimostrazione di essere tornato fisicamente in grande condizione.

A condividere i campi con lui c’è stata una giovane stella, Arthur Fils, che ha avuto l’onore di tastare con mano il livello di Rafa, dopo quasi un anno di inattività. La seconda parte della sua preparazione sta avvenendo a Manacor, a casa sua, nel quartier generale del “Rafa Nadal Academy”.

Tanti tennisti stanno facendo da Sparring Partner al 14 volte campione al Roland Garros. Da Richard Gasquet a Jan-Lennard Struff , passando per Jamie Munar. Nella giornata di ieri i due connazionali hanno dato vita ad alcuni punti spettacolari, di cui uno in particolare, chiuso con un diritto alla sua maniera.

Wow, this practice point between Nadal and Munar today, and the *classic* forehand down the line passing shot winner from Rafa 🔥🤌



📸 zhengwang817 pic.twitter.com/oP36fnfSYl — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 21, 2023

Segnali incoraggianti per l'ex numero uno al mondo

Momenti incredibili che non possono che far piacere a tutti i suoi tifosi, che non vedono l’ora di rivederlo in campo a competere per i tornei più prestigiosi del circuito.

Tutto passerà dalla sua forma fisica, che in questi giorni sembra stia tornando al meglio. Gasquet è rimasto impressionato dalle sue condizioni. Le sue parole a l'Equipe: “Rafa mi ha detto che gli ci è voluto un po' per tornare, ma ho sentito che non aveva più dolore.

Sarà competitivo e vincerà le partite, non c'è dubbio!", ha detto sicuro. Nadal inizierà la sua stagione a Brisbane, per poi rimettersi in carreggiata nel primo slam dell’anno, l’Australian Open, esattamente un anno dopo quel terribile infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto questo tempo.