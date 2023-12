Il tenero gesto di Rafael Nadal nei confronti del figlio

Il tennista spagnolo si sta allenando in vista del ritorno in campo

© Twitter

Il 2023 è stata, sportivamente parlando, una delle stagioni più negative della carriera di Rafael Nadal. Il campione spagnolo ha spesso subito degli infortuni nei quasi 20 anni nel circuito, che l’hanno costretto a lunghi periodi di stop.

Nell’ultimo anno però la lesione all’ileopsoas della gamba sinistra ha condizionato totalmente l’annata dello spagnolo, che dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open, ha deciso di operarsi.

La lunga riabilitazione ha fatto saltare tutta la stagione al 22 volte campione slam, diventando così la prima e unica annata in cui Nadal non ha conquistato nemmeno un titolo. L’assenza inoltre ha fatto precipitare il tennista maiorchino in classifica, sprofondato in 668esima posizione e uscito dalla Top 10 dopo 912 settimane consecutive.

A livello personale però Nadal ha potuto godersi a pieno i primi 14 mesi di vita del figlio Rafael, nato l’8 ottobre 2022. Adesso che per il 37enne di Manacor è arrivato il momento di tornare in campo, con il rientro previsto al torneo di Adelaide, Nadal non vuole di certo staccarsi dal suo piccolo, nemmeno durante le impegnative sessioni di allenamento.

Lo spagnolo si sta preparando per tornare in condizione in vista degli Australian Open, grande obiettivo di quella che dovrebbe essere l’ultima stagione della sua brillante carriera. In un recente video registrato durante degli allenamenti dell’ex numero uno del mondo in Kuwait, il campione spagnolo si è lasciato andare a degli affettuosi gesti in direzione delle tribune, dove ad attenderlo c’era proprio il figlio.

Scene emozionanti da parte del tennista di Manacor, che sogna di regalare ancora una gioia a tutti i suoi tifosi, compreso il suo piccolo Rafa.