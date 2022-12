Rafa Nadal, ultimi allenamenti prima dell'Australia: c'è una novità in arrivo

Babbo Natale arriva per tutti, anche per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo non lascia nulla al caso, neanche la Vigilia di Natale: a pochi giorni dalla partenza verso l'Australia, il numero due del mondo si dedica agli ultima allenamenti in terra spagnola.

Tuttavia, novità sono in arrivo: piccoli cambiamenti che lo accompagneranno per il prossimo anno. Nel video pubblicato dalla sorella, si legge la scritta "New racquet for Rafa": quindi, nuova racchetta per il tennista di spagnolo.

Possibile che questa venga esibita al primo appuntamento della stagione, ossia la United Cup, la nuova competizione a squadre miste dell'Atp: sarà lui il numero uno di Spagna in squadra, mentre Badosa sarà la numero uno del team femminile.