Djokovic, tenero abbraccio a un bambino: il serbo pensa ai fan nonostante l'ora tarda

Poco importa se il match contro Lorenzo Musetti sia terminato alle 03:07, Novak Djokovic ha voluto rendere omaggio agli spettatori rimasti sul Court Philippe-Chatrier e si è intrattenuto per qualche minuto con alcuni suoi tifosi abbracciando in particolare un bambino.

Il bambino in questione lo ha incitato fino all'ultimo punto credendo sempre nella vittoria. Djokovic lo ha raggiunto sulle tribune dello Chatrier e lo ha abbracciato per ringraziarlo. Un gesto che ha emozionato tutti i presenti e che è stato pubblicato sui social network facendo il giro del mondo.

"Ciao a tutti. Proverò a parlare in francese perché ve lo meritate tutti. Voi meritate un grande grazie, mi avete dato grande energia nel momento in cui ero sotto nel terzo set.

È incredibile il fatto che siate rimasti fino alla fine" . Djokovic ha anche scherzato sullChi riesce a dormire ora? È impossibile andare a dormire con tutta questa adrenalina. Se c’è un party a cui andrete questa sera, vengo con voi.

Allez! Bisogna fare grandi complimenti a Musetti. È un giocatore molto talentuoso, gliel’ho anche a rete al termine della partita" , ha detto Djokovic al termine della partita vinta al quinto set.

