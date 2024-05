Un abbraccio carico di emozioni e ricordi ha visto come protagonisti Novak Djokovic e Rafael Nadal sul Court Philippe-Chatrier. Entrambi stanno facendo i conti con il passare del tempo e il peso degli anni dedicati allo sport che amano e che li ha trasformati a suon di incredibili risultati e imprese in vere leggende.

Lo spagnolo aveva appena terminato il suo allenamento; mentre il serbo arrivava da Ginevra proprio per testare le condizioni in vista dell'esordio al Roland Garros. I due si sono incontrati e hanno dato vita a un momento tanto commovente quanto iconico.

Un abbraccio da 46 Slam: 24 quelli conquistati dal belgradese; 22 quelli dal maiorchino.

Roland Garros - L'emozionante abbraccio tra Novak Djokovic e Rafael Nadal

Il profilo ufficiale del Roland Garros ha mostrato le immagini da diverse angolazioni registrando anche la forte reazione dei numerosi spettatori presenti sul principale campo dello Stade Roland Garros.

Il primo avversario sul cammino di Djokovic è il tennista di casa

Il 37enne ha vissuto una settimana ricca di alti e bassi anche a Ginevra, dove si è fermato in semifinale e ha ammesso di essere un po' preoccupato per il suo stato di forma. "Certo che sono preoccupato. Quest'anno non ho giocato per niente bene.

Non mi vedo come uno dei favoriti a Parigi. Vorrei sentirmi meglio in campo, non è piacevole soffrire così. È difficile concentrarsi sul tennis quando hai altre cose in mente. Spero solo di essere pronto e in salute per il Roland Garros" .

Nadal, da parte sua, avrà un primo turno che assomiglia molto a una semifinale o una finale Slam, perché dall'altra parte della rete troverà Alexander Zverev. Il tedesco è tornato a vincere un grande titolo agli Internazionali BNL d'Italia proprio la scorsa settimana.