Atp Roma - Novak Djokovic firma autografi indossando un casco: i fan se la ridono

Novak Djokovic non ha voluto correre rischi la mattina seguente dopo l'incidente che lo ha sfortunatamente coinvolto mentre si apprestava a entrare nel tunnel per raggiungere gli spogliatoi. Una borraccia di alluminio è scivolata dallo zaino di uno spettatore, che si era chinato proprio per chiedere un autografo al campione serbo, e ha colpito alla testa proprio il giocatore, che si è accasciato al suolo dal dolore e ha perso addirittura del sangue.

Dopo le cure del caso, per fortuna Nole si è ripreso del tutto. Questa mattina il 36enne di Belgrado si è presentato davanti ai fan per firmare autografi e fare foto, indossando un casco da ciclista per evitare ulteriori situazioni spiacevoli.

I tifosi italiani presenti in quel momento hanno sorriso. Ecco il video diffuso dal numero uno al mondo su X.

Già ieri sera Djokovic aveva tranquillizzato tutti con un commento apparso sui social: "Grazie per i messaggi di preoccupazione.

È stato un incidente e sto bene mentre riposo in albergo con un impacco di ghiaccio sulla testa. Ci vediamo tutti domenica!" aveva scritto sul proprio account Twitter dando l'appuntamento a domenica. Il rivale che dovrà superare per raggiungere gli ottavi di finale agli Internazionali BNL d'Italia è Alejandro Tabilo.

Il cileno è reduce dal successo ottenuto al Challenger di Aix-en-Provence.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24 — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024