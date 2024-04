Atp Monte-Carlo - Ecco cosa ha detto Musetti a Novak Djokovic dopo la stretta di mano

Novak Djokovic si è preso questa volta la rivincita su Lorenzo Musetti nel Master 1000 di Monte-Carlo, nel quale non raggiungeva i quarti di finale addirittura dal 2019. Il campione serbo è stato in grado di domare l'azzurro in due set (7-5, 6-3) e per la decima volta in carriera cercherà di conquistare un posto per le semifinali del torneo del Principato di Monaco.

Una buona versione del suo tennis non è stata sufficiente al 22enne nativo di Carrara per allungare ulteriormente la sfida e tentare il colpo grosso. Una delle chiavi del match quel game sul 4-3 del primo set che l'italiano, al servizio, ha concesso per via dei troppi errori gratuiti commessi dopo lo 'show' di Nole che si è improvvisato direttore d'orchestra dei fischi del pubblico contro di lui.

Da quel momento è cambiata la stessa partita del giocatore di Belgrado, che ha cominciato a sbagliare molto meno da fondo campo e a fare buonissima guardia della rete.

Quella frase dopo la stretta di mano che ha fatto sorridere Djokovic

A fine incontro, dopo il match point e la stretta di mano (con tanto di abbraccio tra i due), Lorenzo Musetti ha pronunciato una frase verso Nole che lo ha fatto sorridere.

"La prossima volta più avanti nel torneo" sono state le parole del toscano all'indirizzo del numero uno al mondo. Ecco il video su quanto accaduto nei pressi della rete diffuso da Tennis Tv.