Novak Djokovic, simpatico siparietto con Andre Agassi: il video

Fonte: Eurosport Djokovic non conosce ancora il nome del suo prossimo rivale, che uscirà dal derby australiano tra

Successivamente ho perso tre game di fila( ridono entrambi, ndr) . Ma la colpa è mia e non tua ovviamente. Ho perso la concentrazione, ma ero ispirato dalla tua presenza e sopraffatto nel vederti. Grazie davvero per essere venuto” .

È sempre bello vederti, non accadeva da anni" , ha detto Djokovic rivolgendosi direttamente ad Agassi. "Eravamo sul 4-0, parità e ho messo a segno un vincente di dritto. Ti ho sorriso e ho detto: ‘È quasi come la tua risposta’ .

“Certo che ho notato la sua presenza. Andre, è bello averti qui. Grazie mille, ovviamente, per averci onorato con la tua presenza questa sera agli Australian Open .

Anche se la collaborazione sportiva intrapresa nel 2018 è durata meno di un anno, Novak Djokovic e Andre Agassi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto nel corso degli anni. L'ex campione americano ha assistito al match tra il serbo e Dino Prizmic sulla Rod Laver Arena e, al termine dell'incontro, Jim Courier lo ha coinvolto in un simpatico siparietto.

Il campione serbo si è rivolto direttamente al suo ex allenatore

