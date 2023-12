Novak Djokovic realizza il sogno del 13enne Timmy: le emozionanti immagini

© Via Instagram @timmy_superstar and @racketsacademy - Fair Use

Continua la preparazione di Novak Djokovic in vista della prossima stagione. Il campione serbo ha lasciato Marbella e si è recato a Dubai con il vincitore delle Next Gen ATP Finals Hamad Medjedovic, connazionale che ha aiutato dal punto di vista economico negli ultimi anni per permettergli di seguire il suo sogno.

Novak Djokovic realizza il sogno del 13enne Timur Gordeev

Tra un allenamento e l'altro, Djokovic ha trovato il tempo di far vivere una magnifica esperienza al 13enne Timur Gordeev. Il belgradese ha infatti scambiato qualche colpo con Gordeev - molto attivo sui social( può già vantare più di 42mila follower su Instagram, ndr) e sempre presente sugli spalti durante il torneo ATP 500 di Dubai - per diversi minuti presso la Rackets Academy Dubai.

La famiglia di Timur ha voluto ringraziare Djokovic per la disponibilità attraverso un fantastico messaggio. "Grazie davvero, Novak. Timmy non ha dormito la scorsa notte sapendo del tuo invito. Timmy vive per il tennis e questo significa tanto per lui.

Quando non gioca, parla di tennis e guarda le partite. Nole, sei una leggenda. Sei il migliore di sempre sul campo e una grande persona. Supporti e ti prendi sempre cura delle persone, ti vogliamo bene. Ti auguriamo una grandiosa stagione" .

Djokovic affronterà in un evento di esibizione Carlos Alcaraz alla Riyadh Season Tennis Cup il prossimo 27 dicembre: sarà questo il primo impegno, anche se non ufficiale, del serbo.

Ecco le emozionanti immagini