Novak Djokovic contro i tifosi britannici: "Stai zitto". E manda anche dei baci

© Twitter fair use

Non sono mancate le polemiche durante il secondo singolare della sfida tra Serbia e Gran Bretagna, che ha impegnato contemporaneamente in campo Novak Djokovic e Cameron Norrie. Scintille soprattutto fra il campione di Belgrado e i tifosi britannici presenti sugli spalti, il cui comportamento non è stato affatto gradito dal vincitore di 24 titoli del Grande Slam.

Durante il set point Nole ha ricevuto dei fischi tra la prima e la seconda di servizio: a fine scambio, naturalmente vinto, ha esultato verso i fan avversari, mandando anche dei baci.

Non è finita qui, perché a fine match il giocatore 36enne si è ulteriormente innervosito e si è scagliato contro uno spettatore inglese in particolare: "Impara a rispettare i giocatori, impara a rispettare le persone, tu stai zitto, stai zitto".

I tifosi britannici stavano continuando a suonare i tamburi mentre Djokovic stava rilasciando l'intervista in campo: per questo motivo il serbo si è infuriato. Ecco il video di quanto accaduto, che ha subito fatto il giro del web.

Drama. 😮



🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:



Novak replied: "Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet." pic.twitter.com/SNNsCcxtSn — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 23, 2023