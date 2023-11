Atp Finals - Novak Djokovic incontra Leao e Bennacer: il simpatico siparietto

© twitter

Novak Djokovic ha vinto per la settima volta le Atp Finals. Un risultato straordinario che gli ha permesso di scavalcare Roger Federer, con il quale condivideva il primato a 6, portandosi da solo in testa. Il serbo ha vissuto una stagione straordinaria arricchita dai tre successi negli Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open), e dal Torneo Dei Maestri, oltre che dai successi a Cincinnati e Parigi Bercy.

Il 24 volte campione slam ha rischiato di dover salutare l’evento già ai gironi, a causa di una sconfitta proprio contro il nostro Jannik Sinner. Per sua fortuna l’azzurro ha fatto il suo ‘dovere’ contro Holger Rune e gli ha spalancato le porte le fasi finali del torneo, dove prima si è sbarazzato di Carlos Alcaraz in semifinale e poi si è concesso la rivincita contro l’altoatesino.

Djokovic incontra Leao e Bennacer

Nole ha festeggiato il successo con grande entusiasmo, con il suo staff e con la sua famiglia composta dalla moglie Jelena e i suoi figli Stefan e Tara. Subito dopo il fuoriclasse si è ‘concesso’ anche a due ospiti speciali, che hanno assistito al match sugli spalti.

Rafael Leao e Ismail Bennacer. I due calciatori del Milan, squadra per la quale tifa Djokovic, hanno dato vita ad un simpatico siparietto assieme al neo vincitore delle Finals. Nole prima ha scherzato con l’attaccante portoghese: “La velocità? quasi come la tua”, facendo riferimento alle sue incredibili doti atletiche.

Poi alla domanda su come fosse andata la partita ha risposto così: “Quando vinci non sei mai stanco”. Infine i tre, prima di essersi salutati al grido di "Forza Milan" si sono scattati una foto insieme promettendosi di rivedersi a San Siro.