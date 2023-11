ATP Finals - Novak Djokovic premiato a Torino come numero uno al mondo

© Clive Brunskill/Getty Images

Grazie al successo ottenuto ai danni di Holger Rune nel primo incontro del Gruppo Verde, Novak Djokovic ha raggiunto il suo obiettivo assicurandosi i punti necessari per chiudere la stagione sulla vetta del ranking mondiale.

È l’ottava volta che il serbo termina l’anno da numero uno: nessuno ha mai compiuto tale impresa.

ATP Finals - Novak Djokovic premiato come numero 1 del mondo

Prima del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, Djokovic ha ricevuto la famosa coppa destinata al giocatore in grado di guardare tutti dall’alto al basso alla fine della stagione.

A premiare il belgradese sul Campo Centrale del Pala Alpitour di Torino è stato il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi.“Chiudere la stagione da numero uno è il sogno di ogni tennista. È una delle cose più difficili da realizzare nel nostro sport.

È stato un anno molto lungo per tutti i tennisti ed è una benedizione essere qui con questa coppa” , ha dichiarato un emozionato Djokovic durante la cerimonia.

Novak Djokovic tornerà in campo domani sera alle ore 21:00 e affronterà per la quarta volta in carrierain una sfida che potrebbe voler dire qualificazione per entrambi i protagonisti.

I due non si sono mai affrontati sul cemento: la superficie sulla quale esprimono il loro miglior tennis. L'italiano potrà contare sul supporto del pubblico di casa e ripartire dalla fantatica prestazione che gli ha permesso di liquidare in due set Stefanos Tsitsipas.