Atp Parigi-Bercy - Esultanza provocatoria di Novak Djokovic: il pubblico lo fischia

© Twitter TennisTv/fair use

Il pubblico francese non ha risparmiato Novak Djokovic neppure al termine della semifinale vinta in rimonta dal campione serbo col punteggio di 5-7, 7-6, 7-5 dopo tre ore di grande battaglia. La principale testa di serie del Master 1000 di Parigi-Bercy ha dimostrato ancora una volta di saper soffrire e uscire vincitore da una durissima battaglia che mette a dura prova il suo fisico.

Già ai quarti con Holger Rune è stato costretto a una maratona di tre ore, ripetendosi contro un Andrey Rublev che è andato vicinissimo alla vittoria e alla possibilità di affrontare nell'atto conclusivo il bulgaro Grigor Dimitrov.

In alcuni momenti nel corso della partita gli spettatori hanno avuto modo di contestare dei comportamenti del 36enne di Belgrado, non particolarmente amato in Francia. Al termine del match Nole ha iniziato a festeggiare per il pesantissimo successo ottenuto, in modo piuttosto provocatorio verso il pubblico sugli spalti.

Prima il dito portato all'orecchio per 'sentire' i tifosi, poi un gesto plateale al centro del campo mostrando gli attributi. Alla scena, non sono mancati i fischi per il serbo che tornerà domenica in campo per la finale dalle ore 15.

Ecco il video di quanto accaduto a Bercy, dopo il sanguinoso doppio fallo del russo che ha regalato il passaggio del turno al numero uno del mondo.

He is INEVITABLE ⚡️@DjokerNole is still unbeaten in #RolexParisMasters SF's as he defeats Rublev 5-7 7-6 7-5 and will meet Dimitrov in the final! pic.twitter.com/RplrnuDLG8 — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2023

Djokovic ha dimostrato a più riprese come riesca a esprimersi al meglio quando il pubblico è contro di lui. Anche contro Rune e Rublev sono arrivate due vittorie nonostante dagli spalti si cercasse di sostenere l'avversario.

Lo stesso accadrà ora con Grigor Dimitrov, che ha perso 11 dei 12 scontri diretti totali (unica vittoria nel 2013 sulla terra rossa di Madrid).