Wimbledon - L'emozionante abbraccio tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini

È stato un derby tanto intenso quanto emozionante quello che ha dato vita a uno dei giorni più belli della storia del tennis tricolore. Vedere due giocatori azzurri esprimere un così alto livello sul Campo Centrale per eccellenza - quello di Wimbledon - ha regalato un incredibile momento di gioia e orgoglio a tutti gli appassionati italiani.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno onorato il prato più famoso del mondo e ad aggiudicarsi la battaglia ci ha pensato il numero uno del mondo che ha dovuto comportarsi da tale per eliminare una delle migliori versioni dell'ex finalista dei Championships.

Sinner si è imposto con il punteggio di 7-6( 3) , 7-6( 4) , 2-6, 7-6( 4) in tre ore e 42 minuti di gioco. Al termine della disputa, l'altoatesino e Berrettini si sono abbracciati in maniera molto genuina dimostrando il reciproco affetto che provano l'uno nei confronti dell'altro.

I'm working late cause I'm a Sinner 🎶@janniksin is through to the third round after victory under the Centre Court lights! #Wimbledon pic.twitter.com/Phl4L4vv4a — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024