Atp Halle - Jannik Sinner l'ha rifatto: punto con capriola, Marozsan incredulo

Ci teneva ad 'aggiornare' il punto del torneo messo a segno contro Tallon Griekspoor. Jannik Sinner ha strappato altri scoscianti applausi dal pubblico di Halle, vincendo uno scambio incredibile nel quale ha effettuato anche una capriola.

Fabian Marozsan è rimasto veramente incredulo davanti al gran numero dell'altoatesino, mettendosi anche una mano tra i capelli. L'ungherese ha portato verso la rete l'italiano con una palla corta, poi il passante stretto tentato dall'azzurro è stato neutralizzato dal 24enne.

A quel punto il numero uno del mondo si è lanciato sulla palla, colpendola e successivamente rotolando a terra. Questa volta, rispetto al match dell'altro giorno, il colpo non è stato vincente e Marozsan è riuscito a rimandare dall'altra parte della rete la pallina.

Sinner si è prontamente rialzato e all'indietro ha giocato un rovescio incrociato che è atterrato nei pressi della riga. Un punto sensazionale: ecco il video diffuso su X da Tennis Tv.

È stata la svolta della partita

Anche in questo caso lo scambio è stato praticamente la svolta della sfida: Jannik si è portato avanti 15-0 in risposta sull'1-0 del terzo set.

L'ungherese ha accusato il colpo ed è finito addirittura sotto 0-40: alla seconda opportunità il 22enne di San Candido ha ottenuto il break che gli ha consentito di amministrare il parziale fino al 6-3 finale.

Una bella vittoria per l'atleta seguito in Germania da coach Darren Cahill, che ha recuperato i punti ottenuti lo scorso anno ad Halle e ora può puntare a incrementare il suo bottino nel ranking Atp: la sconfitta in contemporanea di Carlos Alcaraz al Queen's gli permetterà di avere un distacco più ampio in classifica prima di Wimbledon.