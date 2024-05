Jannik Sinner palleggia e regala spettacolo: l'azzurro 'chiama' Spalletti

Jannik Sinner sta vivendo ora un momento magico. Il suo 2024 lo ha visto finora dominare e infatti è nettamente in testa alla Race. Le ultime settimane avevano creato qualche problema e i tifosi erano preoccupati per i suoi problemi fisici, in particolare un problema all'anca, ma nei primi due turni Jannik è apparso in buone condizioni.

Sia al primo turno che nella serata di ieri contro Richard Gasquet Sinner è apparso in buone condizioni, non al 100 % ma sicuramente in buone condizioni fisiche. Jannik Sinner è un grande tennista ma anche un grande amante del calcio.

Tifoso del Milan e lo abbiamo visto anche a colloquio con la Nazionale di Luciano Spalletti, Sinner è un esempio ed è anche un ottimo calciatore. In queste ore Jannik ha preso parte all'allenamento ma allo stesso tempo lo abbiamo visto dilettandosi e palleggiando con la pallina; in poco tempo il video di Jannik alle prese con la pallina ha fatto il giro del web ed è diventato virale.

Ecco il video:

Nella giornata di domani Sinner affronterà il russo Kotov nel terzo turno del torneo e poi ha un cammino tutt'altro che impossibile che lo potrebbe vedere agli Ottavi di finale contro l'austriaco Often ed eventualmente ai Quarti contro il vincente tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov o almeno sono loro i favoriti nella loro parte del tabellone.

Prima c'è da sfidare Kotov e intanto Sinner si diletta palleggiando a calcio. Un ottimo inizio e chissà che anche Spalletti non possa portarlo a con sé ad Euro 2024. L'Italia tra poche settimane sarà impegnata per gli Europei dove prenderà parte al girone con Albania, Croazia e la Spagna, un girone tutt'altro che semplice.