Jannik Sinner in campo a Parigi: ecco alcuni colpi dell'azzurro

Dopo diversi giorni di attesa Jannik Sinner si è mostrato in campo e si è allenato in vista del Roland Garros. Il tennista azzurro si è allenato intorno alle ore 12.30 con il giapponese Kei Nishikori e due sparring partner e ha fatto le prime opportune valutazioni riguardo le sue condizioni fisiche.

Va detto infatti che Jannik non ha ancora confermato la sua presenza ufficiale al Roland Garros, i suoi allenamenti a Parigi e un atteggiamento piuttosto positivo (diversi sorrisi tra le altre cose) fanno ben sperare ma al momento non c'è nulla di ufficiale e quindi potrebbero esserci comunque novità.

Sinner partirà nel sorteggio come testa di serie numero due, subito dietro al campione in carica Novak Djokovic. I due, che a Parigi si contendono anche il primato, sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale ma occorre valutare le condizioni: Djokovic è a quota 0 titoli quest'anno e vive un anno difficile, Sinner invece ha vissuto un grande 2024 ma il problema all'anca delle ultime settimane ha preoccupato tutti.

Il campione azzurro è sceso in campo qualche ora fa, ecco un paio di video dove proviamo a capire le sue condizioni:

Il tennista azzurro è apparso in buone condizioni, sia come movimenti che come colpi e sembra dare buone sensazioni.

Forse Jannik visto il passato su terra battuta e le condizioni da valutare non è tra i principali favoriti per il torneo, ma può comunque provarci. Va ricordato però che Jannik ha cominciato bene la stagione su terra, è arrivato in semifinale a Monte-Carlo e solo un problema fisico e soprattutto un grave errore arbitrale lo hanno portato alla sconfitta contro Tsitsipas. Poi Madrid e Roma e poi ora Parigi e tutti sperano di vedere Jannik nuovamente protagonista.