Atp Madrid - Che botta per Jannik Sinner: l'azzurro colpito al volto in allenamento

L’avventura di Jannik Sinner a Madrid inizia con il brivido. In attesa di fare il suo esordio nella capitale spagnola fissato per domani contro il suo amico Lorenzo Sonego, l’azzurro ha condiviso il campo di allenamento con Jordan Thompson, possibile avversario ai sedicesimi di finale.

La sessione di allenamento con il tennista australiano è stata condizionata però da alcuni episodi non particolarmente fortunati per l’attuale numero due del mondo. Jannik è stato investito dalla pallina in due occasioni, non riportando però conseguenze gravi.

La prima arrivata in occasione di un servizio dell’altoatesino, al quale Thompson ha risposto ampiamente lungo. La pallina ha colpito sulla schiena Sinner, che intanto era rimasto fermo sul posto. La seconda, ancora più grottesca, è capitata sulla battuta del nativo di Sydney.

Un rimbalzo sbagliato che ha avuto la pallina sulla racchetta dell’italiano l’ha fatta schizzare sul suo volto, generando un po’ di paura tra i presenti. Le immagini hanno poi fatto rapidamente il giro del web, ma Sinner ha ripreso poi gli allenamenti senza batter ciglio.

No raga in questo allenamento ha preso solo pallate aiuto pic.twitter.com/mZ4l97ZNwr — Glogla🫠 (@glogla_) April 25, 2024

Gli obiettivi di Sinner a Madrid

Jannik sa che portare risultati importanti anche sulla terra battuta gli darebbe una grossa mano in ottica vetta del ranking.

Ecco le sue parole alla vigilia del suo esordio a Madrid: "I calcoli li faccio anch’io, so com'è la situazione anche dei punti in classifica e direi una bugia se affermassi il contrario. Per me la priorità resta Roma. Sono in Spagna per trovare il meglio di me stesso su una superficie su cui faccio un pochettino più di fatica.