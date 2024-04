L'esordio di Jannik Sinner al Rolex Monte-Carlo Masters è andato alla grande. Il tennista italiano si è reso autore di una eccezionale prestazione e ha superato un giocatore del calibro di Sebastian Korda con il punteggio di 6-1, 6-2.

Il 22enne di San Candido ha faticato solo nel primo turno di battuta, ma ha poi preso le misure e controllato senza troppi patemi l'intera partita. Agli ottavi di finale, Sinner troverà dall'altra parte della rete Jan-Lennard Struff, il tedesco ha completato una importante rimonta ai danni di Sebastian Baez al primo turno e successivamente battuto Borna Coric 7-6( 2) , 6-1.

Atp Monte-Carlo - Jannik Sinner incontra Carlos Sainz: il video

Uno spettatore speciale ha assistito al match tra Sinner e Korda dalle tribune dello storico CourtRainier III. Carlos Sainz ha fatto il tifo per l'azzurro: i due si sono poi incontrati al termine della partita scambiando alcune parole.

Il pilota della Ferrara ha scattata alcune foto anche in compagnia di Novak Djokovic.

Ecco le immagini pubblicate da Sky Sport

Sinner ha anche lasciato un messaggio a tutti i suoi fan attraverso il profilo ufficiale dell'ATP.

"Ciao, ragazzi. Volevo ringraziarvi tanto per il supporto. Sono davvero contento di aver raggiunto il terzo turno, ci vedaimo" . Il campione in carica degli Australian Open tornerà in campo domani, ma non è ancora stato reso noto l'orario di gioco.

Il messaggio di Sinner ai fan