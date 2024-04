Che Jannik Sinner non amasse un certo tipo di riflettori lo avevano già capito tutti lo scorso febbraio, quando ha rifiutato l'invito di Amadeus al Festival di Sanremo per non perdere tempo e tornare subito ad allenarsi dopo la vittoria ottenuta agli Australian Open.

Una scelta poi rivelatasi giusta considerando che l'altoatesino ha vinto il successivo torneo a Rotterdam. Ora, alla viglilia del Masters 1000 di Monte-Carlo, è arrivato il no anche all'inviato de Le Iene Stefano Corti.

Jannik Sinner dice no anche all'inviato de Le Iene: "No guarda, io con voi... "

Al termine del primo allenamento svolto sullo storico Court Rainier III, Sinner è stato raggiunto a bordocampo da Le Iene che gli hanno proposto di scambiare alcuni colpi a ping pong.

"Visto che sei iper-competitivo... allora abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro e allora tre colpi a ping pong" . Il 22enne di San Candido ha declinato l'invito lasciando intendere che non è disposto a prestarsi a un determinato tipo di contenuti.

Una decisione in linea con la personalità che Sinner ha sempre mostrato di possedere. L'italiano non ha mai avuto nessun problema a rifiutare alcune esperienze televisive, perché il suo unico obiettivo è far parlare di sé per i risultati conseguiti sul rettangolo di gioco.

"No, no guarda... io con voi... " , è stata la risposta di Sinner.

Ecco le immagini pubblicate da Corriere Tv

Sinner tornerà in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo al termine della fantastica avventura vissuta a Miami.

Il nome del suo primo avversario uscirà dall'interessante match tra Alejandro Davidovich Fokina e Sebastian Korda. Lo spagnolo - nel 2022 - si è spinto in finale nel Principato.