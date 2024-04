Laura Pausini 'pazza' di Jannik Sinner: "Sei un esempio per tutti i giovani"

Jannik Sinner vince ancora. Il nuovo numero due al mondo non si ferma più, l'azzurro ha dato ancora una volta una prova di forza contro il bulgaro Dimitrov, annichilito in finale. Dopo una partenza a rilento Sinner ha trovato le misure e per Dimitrov c'è stato davvero poco da fare.

Il nuovo numero 9 al mondo ha provato qualche colpo, variazioni ma Sinner è stato pressoché perfetto e ha vinto meritando nettamente la vittoria. Con questo successo Jannik è diventato il primo italiano a diventare numero due al mondo e il primo a vincere almeno due titoli Masters 1000.

Le sensazioni, visto i risultati degli ultimi mesi, sono che Sinner potrà fare anche di più, Jannik non ha alcuna voglia di smettere e anche in conferenza ha parlato dell'intenzione di voler migliorare ancora.

Ieri tanti ospiti hanno assistito al match, dalla cantante Shakira sino alla nostra Laura Pausini, raggiante dinanzi al successo del campione di San Candido. La famosissima cantante ha elencato i valori di Sinner e dopo abbracci e sorrisi ha sottolineato sui social: "Siamo tutti felicissimi e orgogliosi, il nostro Jannik è un esempio per i giovani che sognano che sanno che per fare le cose fatte alla grande bisogna impegnarsi e studiare".

Insomma Sinner è un esempio ovunque, e tutti sono pazzi dell'azzurro. La donna ha concluso: "È stata un'esperienza bellissima, starti accanto oggi è un vero orgoglio". Sinner fa sognare, ricordiamo che parliamo di un ragazzo di soli 22 anni e con grandi margini di miglioramento, il tennista è destinato a grandi cose e compiere imprese come campioni del passato di altri sport come Valentino Rossi o Alberto Tomba.