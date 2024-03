Tra le tribune dello Stadium - ad assistere alla prima semifinale del Masters 1000 di Miami - c'era anche Serena Williams. La leggenda americana ha voluto seguire dal vivo il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev e ha trascorso una meravigliosa giornata presso l'Hard Rock Stadium.

L'italiano ha impiegato poco più di un'ora per liberarsi del suo avversario con un netto e sonoro 6-1. 6-2 e conquistato la finale. È il tennista più giovane ad aver raggiunto tre finali al Miami Open.

Jannik Sinner incontra Serena Williams dopo la semifinale vinta a Miami: il video

Al termine della sfida dominata contro Medvedev, Sinner ha avuto l'opportunità di incontrare Serena Williams.

I due si sono abbracciati e hanno scambiato qualche parola in totale serenità. Per l'azzurro è stato sicuramente emozionante conoscere una delle migliori giocatrici della storia del tennis.

Le immagini pubblicate da Tennis Tv su Twitter

Serena Williams si è trattenuta nel magnifico impianto che ospita il secondo Masters 1000 della stagione e ha seguito dal vivo anche l'interessante match tra

L'ex campionessa statunitense si è schierato subito dalla parte del tennista bulgaro e ha anche esultato dopo alcuni incredibili punti. Serena Williams ha posto fine alla sua meravigliosa carriera agli US Open nel 2002 disputando il suo ultimo match ufficiale contro Ajla Tomljanovic di fronte al pubblico di casa.

L'americana è riconosciuta da molti esperti come la migliore giocatrice della storia e ha vinto lungo il cammino ben 23 tornei del Grande Slam in singolare e 14 in doppio.