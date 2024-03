Crozza imita Jannik Sinner e scherza sulla residenza a Monte-Carlo: il video è virale

© fair use

Le vicende di Jannik Sinner, grazie ai suoi successi eclatanti in tutto il mondo, sono diventate sempre più di interesse nazionale, tanto da meritare le più esilaranti imitazioni dei migliori comici italiani nelle loro trasmissioni.

Fra questi, anche Maurizio Crozza ha dedicato una parte del suo show in onda sul Nove (Fratelli di Crozza) al tennista altoatesino. Nel dettaglio, l'affermato 64enne ha messo in scena la recente conferenza stampa tenuta a Roma dal giocatore, in cui si è prestato a rispondere alle domande e a tutte le curiosità dei giornalisti.

Il video, diventato subito virale e che ha ricevuto tanti apprezzamenti dai fan, non poteva che partire sulla discussa residenza del 22enne in quel di Monte-Carlo: "Ce l'ho perché la benzina costa 2 lire, il borsone e la racchetta li ho presi coi punti del carburante.

Ho fatto l'abbonamento in palestra di un anno e ti danno anche la piscina". Poi ha continuato: "Le tasse? E non so cosa sono. Mi trovo bene a Monte-Carlo, ho delle persone che conosco con cui mi trovo bene a giocare a tennis".

La scena ha strappato più di una risata ai telespettatori e a coloro che hanno guardato il filmato. Nelle scorse settimane era tornato parecchio in primo piano il dibattito sulla residenza diversa da quella italiana di Sinner, che sull'argomento aveva affermato: "Quando ho compiuto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore (Riccardo Piatti).

Lui aveva la residenza a Monte-Carlo e ho deciso di seguirlo. La cosa più bella è che ci sono tanti tennisti con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette, ci sono diverse palestre. Quindi onestamente lì mi sento a casa. Sto bene, ho una vita normale. Posso andare al supermercato senza problemi".