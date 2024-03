Atp Indian Wells - Spettacolo puro tra Jannik Sinner e Alcaraz: è il punto dell'anno?

© Twitter fair use

Il punto del torneo? Sì con ogni probabilità. Quello dell'anno? Bisognerà forse attendere per saperlo con certezza. Una cosa è sicura: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto un altro spettacolo bellissimo ai fan del tennis di tutto il mondo L'ottavo scontro tra i due campioni del presente e del futuro non ha deluso le aspettative per gli scambi e l'intensità di gioco che hanno mostrato durante il match, sospeso sul 2-1 del primo set per diverso tempo a causa dell'incessante pioggia.

Un '15' su tutti, che potrebbe senza dubbio candidarsi al riconoscimento di punto dell'anno, ha esaltato particolarmente il pubblico presente sugli spalti. Uno scambio, avvenuto nel corso del secondo parziale, ha ricordato un po' quello passato alla storia lo scorso anno al Miami Open.

Dopo il servizio, lo spagnolo ha preso la via della rete e cercato una palla corta vincente, che però non è stata così precisa. I due hanno così iniziato a battagliare nei pressi della rete e alla fine un recupero angolatissimo dell'azzurro, su un altro tentativo di dropshot da parte dell'iberico, gli è valso il punto.

Applausi scroscianti degli spettatori, molto divertiti da quanto stesse accadendo sul centrale del Master 1000 di Indian Wells. La dimostrazione che quando in campo ci siano sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz lo spettacolo è assicurato.

Ecco, nel dettaglio, lo scambio in questione pubblicato sui social network da Tennis Tv, che non ha permesso poi all'altoatesino di recuperare lo svantaggio e portare a casa la vittoria.