Atp Indian Wells - Splendido gesto di galanteria di Jannik Sinner: il video è virale

L'altoatesino, nonostante la tensione della partita, si rilassa in panchina e ne approfitta per scambiare due parole con una ragazza

© Twitter fair use

Momenti di grande tensione e suspense a Indian Wells durante la prima semifinale del Master 1000 californiano, soprattutto quando il match è stato sospeso a lungo per via dell'arrivo puntuale della pioggia. Sul 2-1 del set inaugurale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati costretti a fermarsi a causa del maltempo: i due hanno sostato per un po' nelle loro rispettive panchine al centro del campo, poi hanno fatto ritorno direttamente negli spogliatoi visto che l'intensità del temporale non diminuiva.

Durante questa pausa, l'altoatesino è stato inquadrato mentre scambiava due chiacchiere con la raccattapalle, accorsa per ripararlo dalla pioggia. Il giocatore italiano si è mostrato subito un gentleman prendendo lui il manico dell'ombrello.

A seguire ha cominciato a parlare con la ragazza di tennis e a chiederle qualcosa di personale sulla sua vita. Il video ha fatto subito il giro del mondo e non sono mancati gli apprezzamenti da parte degli appassionati di tutto il mondo: la scena ha mostrato in pochissimi secondi il cuore d'oro e gentile del talentuoso 22enne di San Candido.

Ecco quanto è accaduto nel breve filmato diffuso da Tennis Tv.

Alla fine è stato lo spagnolo a prevalere in tre set, dopo un incontro che non ha deluso le aspettative dei fan.

Dopo aver perso nettamente il primo parziale per 6-1, lo spagnolo è riuscito a reagire alzando nettamente il livello del suo tennis. 6-3, 6-2 nei successivi due parziali e l'iberico si è così guadagnato l'accesso alla finale del torneo.

Domenica, a partire dalle ore 22 italiane, sfiderà il russo Daniil Medvedev per riconfermarsi campione del Bnp Paribas Open.