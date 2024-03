L'elegante protesta di Jannik Sinner con l'arbitro a Indian Wells: il video

© Twitter Fair Use

Giovane, straordinariamente forte e pure elegante. Non ci sono più aggettivi per descrivere Jannik Sinner, imbattibile nel 2024 e reduce da una strepitosa striscia di 21 vittorie consecutive. Il tennista azzurro sta letteralmente passeggiando contro qualsiasi avversario, ai quali non concede neanche le briciole.

Sono soltanto 4 i set persi dal 22enne azzurro nell’anno solare: uno a Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open, i due rimontati a Daniil Medvedev nella finale dello slam australiano e uno perso contro Gael Monfils a Rotterdam.

Numeri da capogiro, per un ragazzo che dimostra in campo, oltre alla smodata capacità tecnica, una classe davvero speciale. Nella sfida vinta recentemente contro il padrone di casa Ben Shelton agli ottavi del Master 1000 di Indian Wells, l’attuale numero 3 del mondo è stato protagonista di un curioso “battibecco” con l’arbitro.

Una situazione controversa in un momento decisivo del match, che Sinner ha gestito con freddezza e maturità invidiabili. Con l’italiano al servizio nel tiebreak del primo set, sul punteggio di 2-0, l’arbitro ha dato un warning all’azzurro per aver perso troppo tempo prima di servire, cambiando una pallina con il raccattapalle dopo averla fatta palleggiare.

Il campione degli Australian Open è andato dunque a spiegare le sue ragioni al giudice di sedia, chiarendo come la pallina rimbalzasse diversamente dalle altre e portandola come “prova”. L’arbitro però si è dimostrato intransigente, rispondendo: “Se c‘è qualcosa che non va con la pallina dillo a me, non darla al raccattapalle”.

Lo scambio di battute si è concluso con Sinner che evidenziato la sua intenzione di chiarire soltanto il suo punto di vista, affermando: "È tutto ok, dammi la time violation ma non è giusto". Risultato di questa distrazione? Ace, 3 a 0 e tiebreak poi in cascina.

Un’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, della clamorosa mentalità del numero uno d’Italia.