Immagini dolcissime in California: Jannik Sinner gioca con il figlio di Rafa Nadal

© Jannik Sinner

Tra poche ore Jannik Sinner scenderà in campo a Indian Wells in occasione del primo Masters 1000 della stagione, a cui poi seguirà subito dopo quello di Miami. I due tornei americani sono anche soprannominati Sunshine Double e rappresentano per importanza e prestigio i due eventi più importanti dopo gli Slam.

L’azzurro, che in questa stagione ha già messo in bacheca l’Australian Open e Rotterdam, avrà una grande occasione in California, quella di superare in classifica il suo grande rivale Carlos Alcaraz, che difenderà il titolo in queste due settimane.

Nella race invece l'italiano è nettamente in testa, avanti anche ad altri due suoi grandi avversari, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Oltre al giovane tennista murciano, ci sarà anche un altro grande ritorno in campo, quello di Rafael Nadal, out da gennaio, quando accusò un problema fisico a Brisbane.

Immagini dolcissime in California

Il 22 volte campione slam ha portato con sé tutta la famiglia, compreso il primogenito, Rafael Nadal Perelló, che già aveva fatto la sua prima apparizione in pubblica a Las Vegas, in occasione del match amichevole giocato con il suo connazionale Alcaraz.

Questa volta il figlio di Rafa è stato paparazzato con il nostro Sinner. E’ di poche ore fa un video che ha immortalato il giovane campione slam fermarsi a giocare per qualche minuto a calcio con il bimbo nel giardino dell'impianto californiano dove si disputerà Indian Wells.

Un momento dolcissimo che sta facendo rapidamente il giro del web e racconta ancora una volta la semplicità e la genuinità del ragazzo di Sesto Pusteria.